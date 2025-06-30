سوريا - لبنان - فلسطين

"قسد" تنفي شن عملية عسكرية وشيكة ضد داعش في البادية السورية


نفت قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الاثنين (30 حزيران 2025)، صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول استعدادات جارية لشن حملة مرتقبة ضد فلول تنظيم داعش في البادية السورية.

وأكدت القيادة في تنويه رسمي أن "المعلومات المتداولة غير دقيقة، وأن جميع تحركات قواتنا تتم ضمن الإطار المعتاد ولا تشير إلى أي عملية وشيكة". 

وأضافت، "نؤكد جاهزيتنا الكاملة للمشاركة في أي جهد وطني سوري أو دولي يهدف إلى مكافحة داعش، وسنعلن عن أي عملية عسكرية عبر المنصات والمواقع الرسمية".

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