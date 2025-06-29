سوريا - لبنان - فلسطين

دمشق تنفي صحة الأنباء عن إحباط محاولة لاغتيال الشرع!


نفت السلطات السورية اليوم الأحد صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إحباط محاولة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته إلى درعا مؤخرا، حيث ذكرت وكالة "سانا" عن مصدر في وزارة الإعلام السورية قوله إنه "لا صحة لما تم تداوله من قبل عدة وسائل إعلامية عن إحباط الجيش العربي السوري والمخابرات التركية محاولة لاغتيال السيد الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته لدرعا".

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر في وزارة الإعلام السورية قوله إنه "لا صحة لما تم تداوله من قبل عدة وسائل إعلامية عن إحباط الجيش العربي السوري والمخابرات التركية محاولة لاغتيال السيد الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته لدرعا".

وفي وقت سابق زعمت صحيفة "استقلال" التركية، أنه جرى إحباط العملية في اللحظات الأخيرة بعملية استخباراتية مشتركة بين الجانبين التركي والسوري عبر تبادل المعلومات والتنسيق المباشر، بعد أن تم رصد المخطط من خلال مصادر ميدانية واعتراضات للإشارات في المنطقة.

وحسب الصحيفة، فإن الخطة أعدت في ريف درعا، في منطقة تستغلها الجماعات المسلحة عادة نتيجة الثغرات الأمنية فيها، وأن المخطط هو عنصر متمرس ينتمي إلى تنظيم "داعش".

وكان الشرع قام بزيارة إلى درعا مطلع هذا الشهر، في أول أيام عيد الأضحى، وسط إجراءات أمنية مشددة، بما في ذلك إغلاق عدة طرقات من قبل قوات وزارة الدفاع السورية.

وبعد أيام قليلة على جولة الشرع إلى درعا، أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، في حديث صحفي عن قلق الإدارة الأمريكية إزاء تعرض الرئيس السوري الانتقالي لخطر الاغتيال على أيدي "متشددين"، مشيرا إلى ضرورة تنسيق "نظام حماية" للشرع، لتبديد هذه المخاطر المرجحة.

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