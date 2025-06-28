ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 56412 شهيدا و133054 مصابا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول 2023، إلى 56 ألفا و412 شهيدا، بالإضافة إلى 133 ألفا و54 مصابا.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم السبت، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية، 81 شهيدا بالإضافة إلى 422 مصابا، كما ارتفعت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/اذار بلغت 6089 شهيدا، و21013 مصابا".

وأكد البيان أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

يذكر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيدا بسبب تعنت الكيان الصهيوني في منع دخول المساعدات الإنسانية للسكان، واستمرار القصف على كافة المناطق، وما تبقى من منشآت طبية وخدمية وخيام النازحين"