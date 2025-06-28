إستشهاد إمام مسجد عراقي الجنسية في سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن استشهاد إمام مسجد يحمل الجنسية العراقية في قرية كفتين بريف إدلب، على يد مسلحين مجهولين، في ثاني حادث اغتيال يستهدف عراقيين خلال 24 ساعة، حيث ذكر المرصد، في بيان، أن المسلحين، الذين كانوا يستقلون دراجة نارية، أطلقوا الرصاص مباشرة على الإمام أمام منزله، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

كذلك في الثامن من حزيران الجاري، فتح مسلحان مجهولان من على دراجة نارية كانا يستقلانها، النار على "أبو عائشة العراقي" عراقي الجنسية، خلال تواجده في قرية عزمارين بريف إدلب الغربي، في حين لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال، وفق بيان المرصد السوري.

وتعد حادثة اليوم، هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة، بعد مقتل مسن عراقي طعناً بالسكاكين في منطقة السيدة زينب مساء أمس الجمعة، وفق ما أفاد به ناشطون.