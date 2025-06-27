سوريا - لبنان - فلسطين

إعلام لبناني : غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف حي النبطية


واصل جيش العدو الاسرائيلي ، اليوم الجمعة ، شن غاراته على مناطق في شمال وجنوب نهر الليطاني بجنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار .

وأفاد التلفزيون العربي في بيروت، ظهر اليوم الجمعة، بأن الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مواقع عدة في منطقة كفر تبنيت بقضاء النبطية شمال نهر الليطاني جنوبي لبنان.

وأظهرت مشاهد مباشرة نقلها التلفزيون العربي، ما يشبه حزامًا ناريًا على طول منطقة مرتفعة وواسعة، وسط تصاعد للنيران ودخان كثيف.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن قبل ظهر اليوم الجمعة ، عدوانًا جويًا واسعًا وعنيفًا على أحراج علي الطاهر، ومرتفعات كفر تبنيت، والنبطية الفوقا، ملقيًا صواريخ ارتجاجية أحدث انفجارها دويًا هائلًا .

وقد زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي ، أن غارات واسعة تستهدف مجددًا بنى تحت أرضية جنوبي لبنان بعد رصد محاولات لترميمها

 

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