توغلات إسرائيلية في محافظة القنيطرة السورية

تستمر القوات الصهيونية في توسيع توغلها داخل محافظة القنيطرة السورية، وسط حالة من القلق والترقب بين الأهالي في المناطق الحدودية مع الجولان السوري المحتل، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل قوة إسرائيلية مؤلفة من ناقلتي جند وعدد من العناصر، على أطراف قرية بئر العجم في ريف القنيطرة الأوسط، وتحديدا قرب برج المراقبة الحراجي، كما جرى استقدام آليتين للحفر.

وبحسب المرصد، يأتي هذا التوغل الجديد في سياق سلسلة تحركات عسكرية إسرائيلية على الأرض السورية، حيث تم توثيق 32 عملية توغل مماثلة منذ بداية الشهر الجاري، ما يمثل خرقا مستمرا للسيادة السورية.

ومن الجدير بالذكر أنه في أعقاب سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، كثف الجيش الإسرائيلي عملياته داخل الأراضي السورية المتاخمة للمنطقة العازلة في الجولان.