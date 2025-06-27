سوريا - لبنان - فلسطين

جيش الإحتلال يغلق مداخل نابلس وسط اشتباكات مع مستوطنين


صرّح جيش الاحتلال الصهيوني إغلاق مداخل مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بعد أن حاول مستوطنون إسرائيليون اقتحامها، حيث ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة: "خلال ليلة الخميس، حاول مدنيون إسرائيليون دخول مدينة نابلس من عدة مناطق دون تنسيق مسبق، وفي انتهاك للقانون، أغلق جنود جيش الدفاع الإسرائيلي مداخل المدينة وعملوا على تفريق التجمعات".

وأضاف البيان "كما دخل عدد من المدنيين الإسرائيليين إلى موقع قبر يوسف في نابلس، وتطورت مواجهات عنيفة بينهم وبين مدنيين فلسطينيين في المنطقة".

وأشار إلى أنه "تم إخلاء جميع المدنيين من المنطقة، وسيحيلهم جيش الدفاع الإسرائيلي إلى الشرطة الإسرائيلية لمزيد من التحقيق".

وختم البيان: "نؤكد أن دخول المدنيين الإسرائيليين إلى المنطقة (أ) أمر خطير ومحظور قانونا".

بالمقابل، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بإصابة 4 مستوطنين بعد اقتحامهم  موقع "قبر يوسف" في نابلس في مواجهات مع فلسطينيين.

كما ذكر موقع "واينت" العبري، ألقي القبض على أربعة يهود أرثوذكس إثر اشتباك مع فلسطينيين في قبر يوسف بنابلس، بعد أن دخل عشرات المصلين الموقع دون تنسيق مسبق.

وأضاف أن الطرفين تبادلا رشق بعضهما بالحجارة، ما أدى إلى إصابة بعض اليهود الأرثوذكس، وقامت قوات الجيش الإسرائيلي التي وصلت إلى الموقع بإخلائهم من المكان.

كذلك أشار موقع عرب 48 إلى اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين في محيط "قبر يوسف" شرق مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الجمعة.

وبحسب الموقع يقتحم مستوطنون "قبر يوسف"، في الأعوام الأخيرة، ويؤدون طقوسا تلمودية في المقام بحماية من الجيش الإسرائيلي، ليلا. الأمر الذ يستفز الفلسطينيين في المنطقة.

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