الشيخ نعيم قاسم: إيران أثبتت قدرتها على مواجهة الطاغوت العالمي

اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، الخميس، أن إيران أثبتت قدرتها على مواجهة الطاغوت العالمي، فيما أشار الى أن إيران ثبتت موقعها الإقليمي والدولي.

وقال قاسم في كلمة له، "إيران بعد الحرب مثل إيران قبل الحرب وأشد وهي سند للمقاومة، وإيران كشفت أن تدخل أميركا في المنطقة يحمي "إسرائيل" ويضر بدول المنطقة".

وأضاف "إيران ثبتت موقعها الإقليمي والدولي بقناعاتها وخياراتها ولم تتنازل عن شيء أبداً".

ولفت قاسم "أثبت الكيان مجدداً أنّه عاجز عن الاستمرار يوماً واحداً ما لم يحصل على الدعم الأميركي ليل نهار بلا توقف".

وتابع "إيران أثبتت قدرتها على مواجهة الطاغوت العالمي أميركا ومعه المجرمة "إسرائيل" ومعه الدعم الأوروبي بنسبة كبيرة"، مضيفا "الجمهورية الإسلامية أفشلت أهداف العدوان الثلاثة وهو وقف تخصيب اليورانيوم وضرب البرنامج الصاروخي وإسقاط النظام".