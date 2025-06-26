عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام غربية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف أنحاء متفرقة في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات بينهم منتظرو مساعدات.

وذكرت أنه سقط 8 شهداء وجرح عدد آخر جراء استهداف القوات الإسرائيلية لمجموعة من المواطنين قرب مفترق البركة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستهدفت مسيرة إسرائيلية مجموعة من الأهالي قرب مفترق البركة في مدينة دير البلح، مما أدى إلى استشهاد 12 شخصا بينهم أطفال.

كما استشهد 3 قرب مركز مساعدات "الشركة الأمريكية" شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وهم: أمير عبد الله أحمد أبو جامع، خليل غانم خليل الخطيب، وأحمد جبر خميس شعت.

وأفاد بأن حصيلة الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم، وصلت إلى 51 شهيدا