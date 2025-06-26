سوريا - لبنان - فلسطين

قوة صهيونية تتوغل داخل الأراضي اللبنانية وتفجر منزلا في بلدة حولا


صرّح مراسل القنناة الروسية في لبنان، بأن قوة صهيونية توغلت فجر اليوم الخميس داخل بلدة حولا جنوب لبنان، وفجرت أحد المنازل بعدما فخخته.

كما علقت القوات الإسرائيلية، لافتة تحريضية على حائط منزل منزل آخر، يعود للبناني أحمد غازي، الذي تم استهدافه سابقا في البلدة، حيث كتبت على اللافتة أن أحمد حمزة كان يعمل في هذا المنزل لصالح حزب الله وقد عرض أهالي القرية للخطر.

ومن الجدير بالذكر أن غازي قتل بعد أن استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة من نوع "رابيد" كان يستقلها بوقت سابق.

كذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية جرافة صغيرة في بلدة شقرا جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل سائقها.

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