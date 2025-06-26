مدير شبكة المنظمات الأهلية بغزة: إسرائيل تكرس الفوضى بمنع دخول المساعدات

اتهم مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا، اليوم الخميس، القوات الإسرائيلية بتكريس الفوضى في القطاع عبر عرقلة وصول المساعدات، إذ كشف الشوا أن شمال القطاع لم يصله سوى 45 شاحنة، فيما القطاع الصحي انهار بنسبة 85% مع نقص يتجاوز 80% في الأدوية والمعدات.

واعتبر الشوا أن غياب المحاسبة يشجع إسرائيل على مواصلة جرائمها، مشيرا إلى أن "سيطرة الاحتلال على المساعدات هي هندسة للتجويع".

كما ذكر الشوا في مقابلة تلفزيونية مع قناة "الجزيرة" إن "آلية توزيع المساعدات الأمريكية شريكة للاحتلال في القتل، ونحن نقترب من منعطف خطير يتعلق بالعطش في القطاع".

فيما لفت إلى أن "الوضع في القطاع بلغ أشد مراحله سوءا على الإطلاق، وهناك تقاعس من المجتمع الدولي وعلى الأطراف الفاعلة التدخل".

وفي هذا الصدد صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأن وقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة يقرب إسرائيل من النصر.

وقال بن غفير، إن إدخال المساعدات يمنح حماس دفعة قوية ووقفها سيقربنا سريعا من النصر، مشيرا إلى أنه سيطالب بطرح مسألة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة للتصويت من جديد في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.