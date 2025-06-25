كيان الاحتلال يعلن عن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها مجالها الجوي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال اعتراض مسيرة "يرجح أنها أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي"، حيث ذكر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان اليوم الأربعاء: قبل قليل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي طائرة مسيرة أطلقت كما يبدو من اليمن، ولم تخترق الطائرة الأراضي الإسرائيلية، ولم يتم تفعيل إنذارات".

وأشارت القناة 12 العبرية إلى أنه تم اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل.

وأكدت أنصار الله الحوثية أمس الثلاثاء، استمرار هجماتها العسكرية ضد إسرائيل، رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وتل أبيب، إذ ذكر القيادي الحوثي البارز محمد البخيتي عبر حسابه على منصة "إكس": "قبول أمريكا والكيان الصهيوني بوقف إطلاق النار مع إيران يؤكد أن القوة العسكرية هي اللغة الوحيدة التي يفهمونها".

ومنذ أكتوبر 2023 بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل، ويقولون إنها إسنادا لغزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية.