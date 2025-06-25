تصعيد عنيف في قطاع غزة

سقط 22 شهيداً وعشرات الجرحى نتيجة غارات وضربات إسرائيلية طالت مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم، إذ شهدت مناطق شمالي وجنوبي القطاع تصعيدا عسكريا عنيفا، حيث استهدف القصف منازل لعائلات منها عائلة سلمان في شارع السلام بدير البلح، ومناطق المفتي شمال مخيم النصيرات، إضافة إلى حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية في مستشفيات غزة انتشال جثث عدد من القتلى من تحت أنقاض منازل مدمرة، وسط عمليات بحث عن مفقودين.

كما أفادت مصادر طبية باستشهاد تسعة مواطنين من منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط القطاع وإصابة العشرات، في اعتداء وصف بالمجزرة بسبب التكدس الكبير لجثامين القتلى في مستشفى ناصر بخان يونس.

وهاجمت زوارق حربية إسرائيلية مراكب صيد شمالي خان يونس، وأعلنت اعتقال ثلاثة صيادين.

وفي سياق المجازر المتواصلة، إستشهد سبعة من أفراد عائلة الدحدوح جراء قصف إسرائيلي مباشر استهدف مبنى داخل محطة الشوا للبترول عند بوابة حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وهم:

صلاح فلاح الدحدوح

محمد فلاح الدحدوح

سلوى الدحدوح

أحمد صلاح الدحدوح

آلاء صلاح الدحدوح

مصطفى صلاح الدحدوح

عبد الله صلاح الدحدوح

كما أفادت مصادر طبية أن عددا من أفراد العائلة أصيبوا بجراح مختلفة، ولا يزال آخرون تحت الأنقاض وسط محاولات مستمرة من طواقم الإنقاذ للعثور عليهم، رغم صعوبة الظروف الميدانية.

وأشار مراسلنا إلى أن القطاع الصحي في غزة يعمل تحت ضغط شديد وسط استمرار التصعيد، فيما تدعو المصادر الدولية إلى وقف فوري للأعمال العسكرية حفاظا على المدنيين.

وفي حادث منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 6 من جنوده وإصابة 16 آخرين في كمين للفصائل الفلسطينية جنوب شرق خان يونس، فيما تواصلت الاشتباكات الميدانية على الأرض.