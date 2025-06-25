سوريا - لبنان - فلسطين

تصعيد عنيف في قطاع غزة


 سقط 22 شهيداً وعشرات الجرحى نتيجة غارات وضربات إسرائيلية طالت مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم، إذ شهدت مناطق شمالي وجنوبي القطاع تصعيدا عسكريا عنيفا، حيث استهدف القصف منازل لعائلات منها عائلة سلمان في شارع السلام بدير البلح، ومناطق المفتي شمال مخيم النصيرات، إضافة إلى حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية في مستشفيات غزة انتشال جثث عدد من القتلى من تحت أنقاض منازل مدمرة، وسط عمليات بحث عن مفقودين.

كما أفادت مصادر طبية باستشهاد تسعة مواطنين من منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط القطاع وإصابة العشرات، في اعتداء وصف بالمجزرة بسبب التكدس الكبير لجثامين القتلى في مستشفى ناصر بخان يونس.

وهاجمت زوارق حربية إسرائيلية مراكب صيد شمالي خان يونس، وأعلنت اعتقال ثلاثة صيادين.

وفي سياق المجازر المتواصلة، إستشهد سبعة من أفراد عائلة الدحدوح جراء قصف إسرائيلي مباشر استهدف مبنى داخل محطة الشوا للبترول عند بوابة حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وهم:

صلاح فلاح الدحدوح

محمد فلاح الدحدوح

سلوى الدحدوح 

أحمد صلاح الدحدوح

آلاء صلاح الدحدوح

مصطفى صلاح الدحدوح

عبد الله صلاح الدحدوح

كما أفادت مصادر طبية أن عددا من أفراد العائلة أصيبوا بجراح مختلفة، ولا يزال آخرون تحت الأنقاض وسط محاولات مستمرة من طواقم الإنقاذ للعثور عليهم، رغم صعوبة الظروف الميدانية.

وأشار مراسلنا إلى أن القطاع الصحي في غزة يعمل تحت ضغط شديد وسط استمرار التصعيد، فيما تدعو المصادر الدولية إلى وقف فوري للأعمال العسكرية حفاظا على المدنيين.

وفي حادث منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 6 من جنوده وإصابة 16 آخرين في كمين للفصائل الفلسطينية جنوب شرق خان يونس، فيما تواصلت الاشتباكات الميدانية على الأرض.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تصعيد عنيف في قطاع غزة
جيش الاحتلال: من المبكر جدا تقييم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني
وزارة الصحة في غزة : 80 شهيدًا و300 جريحًا في غزة خلال 24 ساعة
مقتل 3 جنود إسرائيليين و17 اصابة بكمين للمقاومة جنوب غزة
بعد وقف إطلاق النار، جيش الإحتلال يرصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي الكيان المحتل
إستشهاد ثلاثة مواطنين في غارة صهيونية استهدفت سيارة في جنوب لبنان
المواجهة الإيرانية الإسرائيلية والطلقة الأخيرة!
24 شهيداً وعشرات الجرحى في قصف استهدف شارع صلاح الدين في غزة
إسرائيل.. تمديد تعطيل الدراسة والعمل
الشيخ نعيم قاسم يعلق على تهديدات ترامب للسيد الخامنئي( دادم ظله)
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك