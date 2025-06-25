جيش الاحتلال: من المبكر جدا تقييم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني

صرح العميد إيفي ديفرين، المتحدث باسم جيش الاحتلال بأنه "من المبكر جدا تقييم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني بعد الحرب"، حيث ذكر ديفرين، ردا على سؤال في مؤتمر صحفي: "لقد حققنا جميع أهداف العملية كما حددت لنا، بل وأفضل مما كنا نعتقد، لكن من المبكر جدا تحديد ذلك، فنحن نحقق في نتائج الضربات التي استهدفت مختلف أقسام البرنامج النووي".

وأضافت: "التقييم هو أننا ألحقنا أضرارا جسيمة بالبرنامج النووي، ويمكنني القول إننا أرجعناه سنوات إلى الوراء".

كذلك ذكر رئيس أركان جيش العدو إيال زامير الليلة الماضية: "لقد أرجعنا المشروع النووي الإيراني سنوات إلى الوراء، وينطبق الأمر نفسه على برنامجها الصاروخي".

وكان نتنياهو، أكد في كلمة له مساء أمس الثلاثاء أن إسرائيل "قتلت خلال حملتها العسكرية على إيران كبار القادة وعلماء الذرة الإيرانيين، وهاجمت عشرات المواقع التابعة للبرنامج النووي الإيراني".

كما شدد على أن "إيران لن تحصل على سلاح نووي"، قائلا "سبق أن وعدتكم أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، وإذا حاولت إعادة بناء برنامجها النووي فسندمره مرة أخرى"!

يذكر أن إسرائيل شنت هجوما واسعا طال منشآت نووية وبنى تحتية عسكرية ومسؤولين وعلماء في إيران منذ 13 يونيو الجاري حتى سريان وقف إطلاق النار صباح أمس بعد إعلانه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما تدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر ومعلن في النزاع بين إسرائيل وطهران وشنّت غارات بواسطة القاذفات الاستراتيجية "بي-2" استهدفت 3 منشآت نووية إيرانية في نظنز وفوردو وأصفهان.

وقالت واشنطن إنها "دمرت المشروع النووي الإيراني" بعد قصف المنشآت بقنابل خارقة للتحصينات وصواريخ "توماهوك" أطلقتها من الغواصات.