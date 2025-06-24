وزارة الصحة في غزة : 80 شهيدًا و300 جريحًا في غزة خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، بأن مستشفياتها في القطاع استقبلت 79 شهيدًا و289 جريحاً خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لمعطيات التقرير الإحصائي اليومي، ارتفعت حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 56,077 شهيدًا و 131,559 جريحًا.

وذكرت الوزارة، أن من بين الشهداء 5 تم انتشالهم من موقع تعرضت للقصف سابقًا. في حين استقبلت المستشفيات 49 شهيدًا و179 جريحاً من الباحثين عن "المساعدات الإنسانية الأمريكية" المزعومة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا المساعدات إلى 516 شهيدًا و3799 جريحاً منذ 27 مايو/ أيار الماضي، فيما بلغت حصيلة ضحايا الإبادة منذ 18 مارس/ آذار الماضي 5,759 شهيدًا و 19,807 إصابة.

ويشار إلى أن الاحتلال انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني، ورفض إتمام المرحلة الثانية من الاتفاق، ليدخل القطاع في موجة جديدة من القتل والتجويع الممنهج بعدما أحكم إغلاق معابر غزة في 2 مارس/ آذار الماضي، أمام شاحنات الإمدادات الغذائية الإنسانية المكدسة على الحدود.