مقتل 3 جنود إسرائيليين و17 اصابة بكمين للمقاومة جنوب غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل 3 جنود وإصابة 15 -بعضهم في حالة حرجة- اليوم الثلاثاء في كمين مركب تعرض له جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت المصادر إنه ما يزال هناك جنود مفقودون في موقع الكمين بخان يونس، وإن هناك مخاوف على حياتهم، وأشارت إلى أن سلاح الجو يكثف تحليقه في الأجواء لإجلاء الجرحى ومحاولة العثور على العسكريين المفقودين.

وفي التفاصيل، أوردت وسائل الإعلام العبرية أن مقاتلين فلسطينيين نصبوا كمينا لقوة عسكرية وكمينا آخر لقوة إنقاذ في خان يونس.

وذكرت المصادر أن المقاتلين استهدفوا آليات عسكرية، مشيرة إلى إصابة ناقلة جند تابعة لسلاح الهندسة واشتعال النيران فيها.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن مروحيات عسكرية نقلت الجنود المصابين في خان يونس إلى مستشفى تال هاشومير بتل أبيب، مشيرة إلى أنه جرى إبلاغ عائلات الجنود المستهدفين.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الحدث الأمني كان ما يزال مستمرا بحلول الليل، وأن القوات الإسرائيلية تحاول السيطرة على موقع العمليات.

من جهتها، أفادت مصادر فلسطينية بأن الكمين وقع في خان يونس، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل دخان بشكل كثيف عقب العملية.

ويأتي هذا التطور وسط هجمات متواترة للمقاومة الفلسطينية على قوات الاحتلال في جنوب وشمال قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس، اليوم الثلاثاء، أن مقاتليها دمروا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت مبكر اليوم أنها قتلت 3 جنود إسرائيليين في جباليا شمالي القطاع.