سوريا - لبنان - فلسطين

بعد وقف إطلاق النار، جيش الإحتلال يرصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي الكيان المحتل


أعلن الجيش الصهيوني رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي الكيان مشيرا إلى عمل أنظمة الدفاع الجوي حاليا على اعتراض التهديد. في حين دوت صفارات الانذار في شمال البلاد، حيث ذكر المتحدث باسم الجيش، "رصد جيش الدفاع قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الاسرائيلية. تعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد.عند استلام الإنذار، يُطلب من الجمهور التوجه فوراً إلى أماكن محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر".

وجاء هذا التحذير الإسرائيلي بعد أقل من 3 ساعات على آخر رشقة صاروخية أطلقتها إيران على إسرائيل بعد دخول وقف إطلاق النار، المزمع بين الطرفين، حيّز التنفيذ.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه يجري اعتراض صاروخ واحد فقط من إيران في حين دوت صافرات الإنذار في معظم مناطق الشمال الإسرائيلي.

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