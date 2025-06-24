24 شهيداً وعشرات الجرحى في قصف استهدف شارع صلاح الدين في غزة

صرّحت مصادر طبية في قطاع غزة بأن 24 شخصا أستشهدوا وأصيب عشرات آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين في شارع صلاح الدين، أحد الطرق الرئيسية وسط القطاع، إذ أشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن القصف وقع أثناء وجود عدد كبير من الأشخاص في المنطقة بانتظار الحصول على مساعدات إنسانية.

وبحسب المصادر تم نقل الجرحى إلى المستشفيات وسط تحذيرات من تدهور الوضع الإنساني.

كما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة إستشهاد 39 شخصا وإصابة 317 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية، نتيجة استهداف مواقع توزيع المساعدات في مناطق متفرقة من القطاع.

وبحسب الوزارة، ارتفع إجمالي عدد الضحايا باستهداف مراكز توزيع المساعدات إلى 467 شهيدا وأكثر من 3602 إصابة منذ بداية الحرب.

كذلك أوضحت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء العمليات العسكرية في السابع من أكتوبر بلغت 55,998 شهيدا و131,559 مصابا، مشيرة إلى وجود قتلى تحت الأنقاض وجثث في الطرقات، في ظل صعوبة وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني بسبب الأوضاع الميدانية.

فيما يتخلل هذه الحرب ارتكاب مجازر بحق العائلات الفلسطينية، ومعاناة النازحين والجياع في القطاع المحاصر في نكبة إنسانية ربما لم يشهدها التاريخ.