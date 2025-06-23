الشيخ نعيم قاسم يعلق على تهديدات ترامب للسيد الخامنئي( دادم ظله)

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجهل مكانة المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي عند المسلمين وفي العالم، إذ نقلت مواقع مقربة من حزب الله عن الشيخ قاسم قوله إن "إيران لديها قيادة الولي الفقيه الشجاع والمصمم على أن تكون إيران عزيزة وقوية"، مشددا على أن "إيران لديها شعبٌ متماسك ترك خلافاته ليكون موحّدا في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي".

كما اعتبر أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي "عملٌ دنيء وفي الوقت نفسه دليلُ ضعف"، مشيرا إلى أن "ترامب جاهلٌ لمكانة هذا المرجع الكبير عند المسلمين وفي العالم وجاهلٌ للتداعيات الخطيرة لمثل هذه التهديدات".

فيما حذر الأمين العام لحزب الله من أن "الاعتداء على إيران سيكون له أثمان كبيرة جدًا لأن المنطقة بأكملها في خطر".