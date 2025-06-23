إعلام عبري: إصابة مباشرة لصاروخ إيراني في شركة الكهرباء في جنوب الكيان المحتل

أعلنت شركة كهرباء دولة الاحتلال، اليوم الاثنين، حدوث إصابة مباشرة لصاروخ إيراني في شركة الكهرباء في جنوب الكيان، فقد ذكرت الشركة في بيان عاجل نشرته وسائل إعلام عبرية، "إصابة منشأة استراتيجية تابعة للشركة في جنوب إسرائيل".

وأضافت الشركة، "اضطرابات في تزويد الكهرباء بعد سقوط صاروخ قرب منشأة تابعة لنا جنوبي إسرائيل".

كذلك أوضحت القناة 12 الإسرائيلية: "اندلاع حرائق في مناطق مفتوحة نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض الصواريخ".