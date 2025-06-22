داخلية الجولاني تتهم تنظيم داعش الارهابي بالتفجير الاجرامي الذي وقع داخل كنيسة في دمشق

وزارة الداخلية السورية: أقدم انتحاري يتبع لتنظيم داعش الإرهابي على الدخول إلى كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق حيث أطلق النار ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة

الداخلية السورية: تشير المعلومات الأولية إلى ارتقاء عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح والوحدات الأمنية سارعت إلى موقع الحادث وطوّقت المنطقة وبدأت الفرق المختصة بجمع الأدلة ومتابعة ملابسات الهجوم

وزارة الصحة لـ"سانا": مقتل 9 مدنيين ووقوع 13 جريحا في حصيلة أولية للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار الياس بمنطقة الدويلعة في دمشق