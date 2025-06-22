إعلام عبري: 16 مصابا و20 عالقا تحت الأنقاض بقصف إيراني جنوب تل أبيب

صرّحت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بإصابة 16 شخصا ونحو 20 مفقودا تحت الأنقاض بهجوم إيراني صاروخي استهدف مناطق جنوب تل أبيب، إذ ذكرت إذاعة جيش الإحتلال، "نحو 20 شخصا عالقون تحت الأنقاض في موقع الإصابة المباشرة في نس تسيونا جنوب تل أبيب".

كما أوضحت، "16 مصابا في الهجوم الصاروخي الإيراني بينهم مصابان في حالة خطرة".

كذلك ذكرت قناة آي 24: أن "الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في عدم انطلاق صفارات الإنذار في حيفا لحظة الهجوم الإيراني".

في حين أعلنت إذاعة جيش العدو: أن "موجتين من القصف من إيران على إسرائيل صباح اليوم الأولى ضمت 22 صاروخا والثانية 5 صواريخ".