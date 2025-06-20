سماحة السيد الخامنئي( دام ظله): العدو يلاقي جزاءه الآن، انفجارات ضخمة في تل أبيب والقدس

صرّحت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بدوي انفجارات ضخمة في تل أبيب والقدس بعد هجوم إيراني مزدوج بالطائرات المسيرة والصواريخ، حيث ذكرت الوسائل، إنه تم سماع "دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب والقدس"، بعد موجة الصواريخ الإيرانية، فيما أشارت، إلى أنه "تم اطلاق 35 صاروخاً إيرانياً".

وأضافت وسائل إعلام أخرى، أن "الهجوم الإيراني مزدوج بالطائرات المسيرة والصواريخ"، كما أكدت، أن "صاروخاً إيرانياً سقط بشكل مباشر في ميناء حيفا".

في حين، علق سماحة السيد علي الخامنئي ( دام ظله) بالقول: "العدو الصهيوني يلاقي جزاءه الآن".