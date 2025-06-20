سوريا - لبنان - فلسطين

الإسعاف الإسرائيلي يكشف حصيلة القتلى والجرحى جراء الهجمات الإيرانية الأخيرة


كشف جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء" عن حصيلة القتلى الإصابات منذ بدء المواجهة مع إيران حتى اليوم الخميس.

وقالت "نجمة داوود الحمراء": "

عالجت الطواقم حتى الآن 1,007 مصابين، من بينهم:

23 قتيلا.

14 إصابة خطيرة.

26 إصابة متوسطة.

591 إصابة طفيفة.

149 حالة هلع.

204 أشخاص تلقوا العلاج في المكان ولم يحتاجوا للنقل إلى المستشفى".

هذا وتعتم إسرائيل بشكل كبير على حجم الأضرار التي تصيبها نتيجة الهجمات الإيرانية، حيث صادق الكنيست مؤخرا على قانون جديد يقيد عمليات التصوير والنشر داخل إسرائيل أثناء الحرب.

وجاء القرار بعد انتشار مقاطع توثّق اعتراض الصواريخ وسقوطها، وهو ما اعتبرته تل أبيب "خطرا أمنيا"، ومن أبرز بنود القانون: منع تصوير عمليات القصف أو الاعتراض، منع نشر الصور أو الفيديوهات عبر مواقع  التواصل الاجتماعي خلال أي عدوان، حظر على وسائل الإعلام الأجنبية التي تعتبرها سلطات الاحتلال "معادية" من العمل داخل إسرائيل وقت الحرب، منع تصوير المواقع الحساسة أو العسكرية التابعة لإسرائيل".

وينص القانون الجديد على فرض عقوبة السجن من 20 إلى 30 شهرا بحق كل من يخالف التعليمات.

وتواصل إسرائيل وإيران تبادل الهجمات المدمرة لليوم السابع على التوالي وسط مخاوف من انخراط القوات الأمريكية في هذا النزاع، ترافقها دعوات دولية للتهدئة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإسعاف الإسرائيلي يكشف حصيلة القتلى والجرحى جراء الهجمات الإيرانية الأخيرة
انفجار بمقر إقامة السفير النرويجي في تل أبيب
بيان الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم ضد العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران
حزب الله يعلن وقوفه الى جانب إيران بمواجهة "الظلم ‏العالمي"
مصادر في مستشفيات غزة: 84 شهيدا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم
صحة كيان الاحتلال: 271 شخصا على الأقل دخلوا المستشفى صباح اليوم بعد الضربات الإيرانية
حزب الله: التهديد بقتل الإمام الخامنئي حماقة وتهوّر له عواقب وخيمة
الإعلام العبري: مئات الحريديم يفرون عبر شرم الشيخ
 الإعلام العبري: الإسرائيليون يهربون من القصف الإيراني إلى أوروبا عبر سيناء
آلاف الإسرائيليين يفرون على متن اليخوت سرا وبأسعار باهظة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك