حزب الله يعلن وقوفه الى جانب إيران بمواجهة "الظلم ‏العالمي"

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، الخميس، وقوفه إلى جانب إيران في مواجهة الظلم العالمي.
وقال الشيخ قاسم في كلمة له، "أيام العدوان أظهرت عجزَ "إسرائيل" وخسائرها الفادحة التي تُصيبها للمرة الأولى منذ سبع وسبعين سنة لاحتلال فلسطين، ولهاثها إلى طلب دعم أميركا في عدوانها".
وأضاف "لن تتمكنَ أميركا الطاغية و"إسرائيل" المجرمة أنْ تُخضعَ الشعب الإيراني وحرس الثورة الإسلامية، هذا شعبٌ لا يُهزم، وقد أثبتت أيامُ العدوان الإسرائيلي الماضية صلابةَ هذا الشعب وتحدِّيه لكلِّ الضغوطات".
ودعا الشيخ قاسم "كلَّ الأحرار والمستضعفين والمقاومين والعلماء وأصحاب الرأي السديد إلى رفع الصوت عاليًا، وإبراز مظاهر القوة والشجاعة والدَّعم، بالالتفاف حول القيادة الأشرف والأنبل للإمام خامنئي، ومع الشعب الإيراني الشجاع والمعطاء".
ولفت "نُعبِّر عن موقفنا إلى جانب إيران وقيادتها وشعبها، ونتصرفُ بما نراه مناسبًا في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي الغاشم
اليوم"، مضيفا "نحن إلى جانب إيران في مواجهة هذا الظلم العالمي، لأنَّنا مع استقلالنا وتحرير أرضنا وحريَّة قرارنا وخياراتنا".
وتابع الأمين العام لحزب الله "لسنا على الحياد في حزب الله والمقاومة الإسلامية بين حقوق إيران المشروعة واستقلالها، وبين باطل أميركا وعدوانها ومعها الغُدَّة السرطانية "إسرائيل" والمستكبرين".
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