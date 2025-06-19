سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله يعلن وقوفه الى جانب إيران بمواجهة "الظلم ‏العالمي"


أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، الخميس، وقوفه إلى جانب إيران في مواجهة الظلم ‏العالمي.

وقال الشيخ قاسم في كلمة له، "أيام العدوان أظهرت عجزَ "إسرائيل" وخسائرها الفادحة التي تُصيبها للمرة الأولى منذ سبع وسبعين سنة لاحتلال ‏فلسطين، ولهاثها إلى طلب دعم أميركا في عدوانها".

 وأضاف "لن تتمكنَ أميركا الطاغية و"إسرائيل" المجرمة أنْ تُخضعَ الشعب الإيراني وحرس الثورة الإسلامية، هذا ‏شعبٌ لا يُهزم، وقد أثبتت أيامُ العدوان الإسرائيلي الماضية صلابةَ هذا الشعب وتحدِّيه لكلِّ الضغوطات". 

ودعا الشيخ قاسم "كلَّ الأحرار والمستضعفين والمقاومين والعلماء وأصحاب الرأي السديد إلى رفع الصوت ‏عاليًا، وإبراز مظاهر القوة والشجاعة والدَّعم، بالالتفاف حول القيادة الأشرف والأنبل للإمام خامنئي، ومع الشعب الإيراني الشجاع والمعطاء".

 ولفت "نُعبِّر عن موقفنا ‏إلى جانب إيران وقيادتها وشعبها، ونتصرفُ بما نراه مناسبًا في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي ‏الغاشم

اليوم"، مضيفا "نحن إلى جانب إيران في مواجهة هذا الظلم ‏العالمي، لأنَّنا مع استقلالنا وتحرير أرضنا وحريَّة قرارنا وخياراتنا". 

وتابع الأمين العام لحزب الله "لسنا على الحياد في حزب الله والمقاومة الإسلامية بين حقوق إيران المشروعة واستقلالها، وبين باطل ‏أميركا وعدوانها ومعها الغُدَّة السرطانية "إسرائيل" والمستكبرين".

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