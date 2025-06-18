صرّح مراسل القناة الروسية بسقوط عشرات الشهداء والجرحى في قصف صهيوني استهدف أنحاء متفرقة في قطاع غزة، من بينهم منتظرو المساعدات وسط القطاع، إذ ذكر إن 11 شخصا إستشهدوا وأصيب أكثر من 100 جراء قصف صهيوني استهدف منتظري المساعدات في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، كما استشهد 3 آخرون في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع.

وفي ذات السياق، استشهد 8 وجرح عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في محيط مسجد علي في حي الزيتون بمدينة غزة، وكذلك استشهد 5 في قصف استهدف خيام النازحين بمنطقة العطار بمواصي خان يونس جنوبي القطاع، واندلعت النيران في خيام النازحين عقب قصفها.