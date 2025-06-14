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سوريا - لبنان - فلسطين

حكومة الاحتلال تغلق مطار بن غوريون حتى إشعار آخر


أعلنت متحدثة باسم مطار بن غوريون، المطار الدولي الرئيس في الكيان المحتل الواقع قرب تل أبيب، اليوم السبت إغلاقه حتى إشعار آخر، عقب إطلاق إيران صواريخ ليلاً رداً على الهجوم الإسرائيلي على أراضيها، حيث ذكرت المتحدثة ليزا دايفر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا يوجد تاريخ أو يوم محدد لإعادة فتح المطار".

بالمقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني صباح اليوم أن الهجوم القادم على إسرائيل سيكون بإطلاق 2000 صاروخ، أي 20 ضعف الهجمات السابقة. في الوقت نفسه، قالت هيئة الأركان العامة بالجيش الإيراني إن اثنين من قادة الهيئة قتلا في القصف الإسرائيلي.

وفي وقت سابق قال مصدر مطلع لوكالة "فارس" الإيرانية للأنباء نقلا عن "كبار القادة العسكريين في إيران"، إن الحرب ستتوسع خلال الأيام القادمة لتشمل كل إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.

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