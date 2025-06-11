الصحة الفلسطينية: الوضع الصحي "كارثي" شمال غزة

جددت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء (11 حزيران 2025)، ندائها العاجل إلى الجهات المعنية بالتدخل الفوري لإنقاذ المنظومة الصحية في قطاع غزة ومنع انهيارها.

وذكرت الوزارة في بيان أن "حالة من الاكتظاظ الشديد تشهدها المستشفيات مع استمرار منع الاحتلال إدخال الإمدادات الطبية المنقذة للحياة".

وأضافت أن "مئات المرضى والجرحى يعانون من عدم استكمال التدخلات العلاجية لهم نتيجة الاستنزاف الحاد فيما تبقى من أقسام طبية".

وأشارت إلى أن "الوضع الصحي في محافظة شمال قطاع غزة كارثي بعد إخراج كافة المستشفيات عن الخدمة"، مبينة أن "ما تبقى من مستشفيات عاملة مهددة بانهيار الخدمات التي تحاصر بأزمات خانقة تستحيل معها استمرار تقديم الخدمة الصحية".

وتابعت الوزارة، بحسب البيان، أن "الحلول الطارئة والتدخلات الإسعافية لن تكون ذات معنى مع تفاقم المؤشرات الصحية والإنسانية إلى مستويات ونتائج يصعب معالجتها".

وجددت وزارة الصحة النداء العاجل إلى الجهات المعنية بالتدخل الفوري لإنقاذ المنظومة الصحية في قطاع غزة ومنع انهيارها.