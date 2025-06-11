بتهمة التزوير.. توقيف وزير الاقتصاد اللبناني السابق أمين سلام

أمر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار بتوقيف وزير الاقتصاد والتجارة السابق أمين سلام، بعد استجواب الأخير أمام شعبة المعلومات لمدة ثلاث ساعات في ملف "التزوير وابرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون"، كما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأشارت الوكالة الرسمية للبلاد بأن الملف الذي أوقف بموجبه سلام مختلف عن ملف آخر يخضع فيه للتحقيق بتهم "الاختلاس والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات تأمين".

كان القاضي الحجار قرر في 29 مايو/ أيار، ترك سلام بسند إقامة واسترداد قرار منعه من السفر، بعد استجوابه حول الإخبار المقدم من قِبل لجنة الاقتصاد النيابية ضده وضد شقيقه كريم ومستشاره فادي تميم ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود بصفته مفوضاً بالتوقيع، بتهم "الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال"، وهو الملف المعروف باسم "ملف ابتزاز شركات التأمين".