سلطة الاحتلال تعلن ترحيل الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ

أعلنت خارجية سلطة الاحتلال اليوم الثلاثاء ترحيل الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، بعد توقيفها مع عدد من النشطاء الذين كانوا على متن سفينة "مادلين" لكسر الحصار عن قطاع غزة، حيث كتبت الخارجية في منشور عبر منصة "إكس": "غادرت غريتا ثونبرغ إسرائيل على متن رحلة متجهة إلى السويد عبر فرنسا".

وكانت السفينة "مادلين" قد انطلقت من جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا يوم الأحد الماضي، وعلى متنها 12 ناشطا دوليا لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

وقبل أمس أحاطت قوارب إسرائيلية بالسفينة، وأطلقت صفارات الإنذار على متنها تحذيرا من اقتراب القوارب الإسرائيلية منها في عرض البحر.

كما أعلن جيش الإحتلال فجر أمس الاثنين أن جنوده سيطروا على السفينة "مادلين" قبل وصولها إلى قطاع غزة.

كما صرحت سلطة الاحتلال بأن إيقاف السفينة حدث بناء على الحصار البحري المفروض على غزة منذ عام 2007 والذي يمنع دخول السفن غير المصرح لها بذلك.