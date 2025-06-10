مركز القيادة للبحوث الاستراتيجية: العدد الحقيقي للمقاتلين الأجانب المجنسين في سوريا يتجاوز 7000

صرّح رئيس مركز القيادة للبحوث الاستراتيجية وليد الراوي بأن الإدارة الأمريكية اقتنعت بأن دمج المقاتلين الأجانب في سوريا بالجيش الجديد أفضل من تركهم وانضمامهم إلى التنظيمات الإرهابية، حيث ذكر الراوي في لقاء على قناة RTعربية، "هنا يجب توضيح عدة نقاط: أولا؛ غالبية المقاتلين من الإيغور والتركستان ، وأشارت الأخبار إلى أن العدد يبلغ 3700 مقاتل، لكن الحقيقة أن العدد يتجاوز 7000. ثانياً؛ قبل تدخل السعودية وقطر، كان شرط الولايات المتحدة، في موضوع رفع العقوبات عن سوريا طرد المقاتلين الأجانب، وحينها أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن قسما من الأجانب تزوجوا من سوريات وينتظر إقرار الدستور الجديد لمنحهم الجنسية".

كما أوضح "جوهر الأمر يكمن أن تنظيمات إرهابية مثل القاعدة وداعش لا تزال تنشط في سوريا، بالإضافة إلى "أنصار السنة" الذي تشكل في يناير العام الجاري، وبالتالي دمج هؤلاء العناصر في الجيش بالفرقة 84 ويكونوا تحت راية وزارة الدفاع أفضل من تركهم سائبين ويتجهون نحو التنظيمات الإرهابية، الأمر الذي اقتنعت به الإدارة الأميركية".

وتابع "ستين بالمئة من عناصر الفرقة 84 متشددون، ومن المفترض أن يتم إجراء دورة لإعادة تأهيلهم وتنظيف عقولهم من الفكر المتشدد".

وبالنسبة للتقارير التي تشير إلى دعم الولايات المتحدة الأميركية عبر التاريخ للتنظيمات الجهادية، بين الراوي: "كلنا ندرك أن الأمريكيين دعموا المجاهدين في أفغانستان كأسامة بن لادن وعبد الله عزام وآخرين، إلى أن حدثت المشكلة الأولى بين تنظيم القاعدة والمملكة العربية السعودية بعد غزو العراق للكويت، حيث أرسل رسالة إلى القيادة السعودية يعبر فيها عن رفضه لاستدعاء القوات الأجنبية، التي يعتبرها بالطبع (بين قوسين) كافرة، إلى أرض الحجاز، و ان لديه القدرة، مقاتلة الجيش العراقي".

كذلك أضاف، "ثم تطورت الأمور إلى أعمال نفذها في أفريقيا، وبعدها دعا إلى أحداث سبتمبر. في هذه المرحلة، كانت لديه علاقة جيدة مع حزب الله اللبناني، حينها التقى بعماد مغنية، وكان أسامة بن لادن معجبًا بتنفيذ عمليات حزب الله في تفجير مقر المارينز بلبنان".

واستطرد "الأمريكيون دعموا خلال تلك المرحلة أسامة بن لادن وجميع الحركات الجهادية التي قاتلت ضد الغزو السوفيتي في أفغانستان، أما بعد ذلك، تغير الوضع، بدليل أن قادة التنظيم مثل أسامة بن لادن والظواهري والبغدادي الأول والثاني قتلتهم القوات الأمريكية".

وفي ذات السياق، أكد الراوي أن الإدارة الأميركية في هذا المجال، غيرت سياستها بالشرق الأوسط، قائلا "نرى أن واشنطن تدعم مثلا الحكومة اللبنانية في تسليم سلاح حزب الله إليها، وهذا الأمر سيتجلى أيضا في العراق، وبالتالي السياسة الأميركية الجديدة هي أن الدولة تسيطر على كل الفصائل والميليشيات وتنظيمها".