حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة: 47 شهيدًا و388 مصابًا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين (9 حزيران 2025)، عن استشهاد 47 شخصًا وإصابة 388 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أن "مستشفيات قطاع غزة استقبلت 47 شهيدًا و388 مصابًا خلال 24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 54,927 شهيدًا و126,615 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.