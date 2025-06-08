إستشهاد شخص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية جنوب لبنان

أفادت التقارير بإستشهاد شخص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية قرب بلدة الشهابية في جنوب لبنان، إذ يتصاعد عدد الضحايا يوما بعد يوم جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة، والتي تركزت غالبيتها على بلدات وقرى جنوب لبنان.

ولا يكاد يمر يوم دون أن تنفذ إسرائيل غارات جوية، سواء بطائرات مسيرة أو مقاتلات حربية، تستهدف أفرادًا أو مواقعَ تزعم تل أبيب أنها تابعة لـ"حزب الله".

وتأتي هذه العمليات خرقا متكررا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ أواخر العام الماضي، بالإضافة إلى توغلات برية داخل الأراضي اللبنانية.

ويُذكر أن إسرائيل خرقت الاتفاق أكثر من 3000 مرة منذ بدء سريانه، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى. من جهته، يؤكد "حزب الله" التزامه بالبنود التي تخصه في الاتفاق.