سوريا: إغتيال قيادي عراقي في هيئة تحرير الشام

كشفت وسائل اعلام سورية، اليوم الاحد، عن اغتيال قيادي عراقي سابق في هيئة تحرير الشام، في احدى شوارع أدلب، حيث ذكرت وسائل اعلام سورية ان "مجهولين اثنين يستقلان دراجة نارية فتحا النار على القيادي في هيئة تحرير الشام أبو عائشة العراقي في ريف ادلب وتحديدا بلدة "عزمارين".

وأوضحت ان "المسلحين المجهولين هاجما العراقي برصاصات كثيفه فاردوه قتيلا على الفور خلال قيامه بزيارة احد اقاربه في ادلب".

فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، انه "لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال"، كما يشار الى ان العراقي كان قياديا في داعش عام 2014 ثم انتقل الى سوريا واستقر في ادلب عام 2016 وانضم الى هيئة تحرير الشام وبعدها ترك العمل العسكري.