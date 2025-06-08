صحيفة عبرية: جيشنا في غزة كالبط في ساحة الرماية وحرب العصابات دون جدوى

وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت مواجهات غزة بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" بأنها أشبه بوقوع إسرائيل في مستنقع، حيث يتم استهداف جنودها بسهولة كما لو كانوا "بطا في ساحة رماية"، حيث ذكر الكاتب "بن درور يميني" في الصحيفة العبرية معبرا عن عدم جدوى المواجهة بين جيش نظامي وقوات تعتمد أسلوب حرب العصابات، كما هو الحال في غزة.

وأوضح أن الخيار الوحيد أمام إسرائيل هو خطتها العسكرية الخاصة، بدلا من الخطة المصرية، لكن المواجهة مع قوات غير نظامية تبقى غير مجدية.

وأضاف: "هم يصطادوننا ويطاردوننا، تمامًا كما ذكر أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام". وتابع أن حرب العصابات تمنح "حماس" أفضلية بنيوية، حيث يختبئ مقاتلوها بينما يكون الجنود الإسرائيليون عرضة للاستهداف.

كما أشار إلى أن إسرائيل شهدت مقتل 8 جنود خلال الأسبوع الماضي، قائلًا: "نشعر بالارتياح كلما مر يوم دون إعلان 'سُمح بالنشر' عن خسائر جديدة، لكننا نغرق في الحداد الوطني في كل مرة يُعلن فيها عن سقوط ضحايا جدد".

فيما لفت الكاتب إلى أن الوضع كان مؤلما في الأشهر الأولى من الحرب، لكنه أصبح أكثر إيلاما مع استمرارها. واعتبر أن إسرائيل "ليست في حالة حرب بالمعنى الحقيقي"، مضيفا: "إنهم يخدعوننا. نحن عالقون في مستنقع، وجنودنا يُصطادون كالبط. وحقيقة أن القصف مستمر وأن فلسطينيين يُقتلون يوميا لم تعد تحسن وضعنا، بل تزيده سوءا. الضرر السياسي أكبر بكثير من أي مكسب عسكري".