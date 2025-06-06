لبنان يكشف أضرار ضربات الضاحية الأخيرة

رصدت لجنة إعادة الإعمار في منطقة بيروت، الأضرار التي خلفتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية.

وقد طالت الاعتداءات العديد من الأحياء السكنية، مخلّفة دماراً واسعاً في الأبنية والمؤسسات، وأضراراً جسيمة في الممتلكات، حيث دمرت ٨ أبنية تدميراً كلياً، وقد تضرر 71 مبنًى، و50 سيارة و177 مؤسسة.

وفي ما يلي تفاصيل الأضرار حسب الإحصاء:

منطقة الرويس:

عدد الأبنية المدمرة كلياً: 2

عدد الأبنية المتضررة: 8

عدد الوحدات السكنية المدمرة كلياً: 21

عدد الوحدات السكنية المتضررة: 100

منطقة السانتريز:

عدد الأبنية المدمرة كلياً: 2

عدد الأبنية المتضررة: 30

عدد الوحدات السكنية المدمرة كلياً: 22

عدد الوحدات السكنية المتضررة: 314

منطقة الكفاءات:

عدد الأبنية المدمرة كلياً: 3

عدد الأبنية المتضررة جزئياً: 18

عدد الوحدات السكنية المدمرة كلياً: 36

عدد الوحدات السكنية المتضررة: 160

منطقة القائم:

عدد الأبنية المدمرة كلياً: 2

عدد الأبنية المتضررة: 15

عدد الوحدات السكنية المدمرة كلياً: 36

عدد الوحدات السكنية المتضررة جزئياً: 300

مجموع عدد السيارات والمؤسسات المتضررة:

عدد السيارات المتضررة: 50

عدد المؤسسات المتضررة: 177

وكانت القوات الإسرائيلية شنّت الليلة الماضية، غارات قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت بنى تحتية تحت الأرض مخصصة لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة جنوب لبنان وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.

وحسب بيان الجيش الإسرائيلي فإن الغارات شملت تدمير ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة وعددا من المواقع التي استُخدمت لتخزين وسائل قتالية.