سوريا - لبنان - فلسطين

"إسرائيل" تقر بمقتل وإصابة 9 من جنودها جنوب غزة


أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل 4 جنود في انهيار مبنى بحي بني سهيلة في خان يونس جنوب قطاع غزة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل اللواء (احتياط) تشين غروس، 33 عاما، جندي في وحدة "ماغلان" التابعة لفرقة الكوماندوز، والرقيب يوآف ريفر، 19 عاما، من وحدة واربورغ، جندي في وحدة "ياهلوم" التابعة لسلاح الهندسة القتالية؛ وجنديان آخران أُبلغت عائلاتهما، لكن لم يصرح بنشر أسمائهما بعد.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة 5 جنود آخرين في الهجوم.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الجنود القتلى من وحدتي ماغلان وياهلوم وأن التفجير وقع في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجنود دخلوا مبنى في بني سهيلا بناء على معلومات استخبارية، وأن التفجير وقع بعد دخول الجنود إلى المبنى بواسطة عبوات ناسفة، ما أدى لانهيار المبنى على الجنود.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"إسرائيل" تقر بمقتل وإصابة 9 من جنودها جنوب غزة
جوزيف عون: العدوان الإسرائيلي على محيط بيروت رسالة إلى واشنطن وهو ما لن يرضخ له لبنان أبدا
صافرات الإنذار تدوي في القدس وعدة مناطق في إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن
الطيران الحربي الصهيوني الغادر يشن غارة ثانية على ضاحية بيروت الجنوبية
غارة صهيونية غادرة على منطقة القائم بالضاحية الجنوبية لبيروت
11 غارة إسرائيلية تحذيرية في الضاحية الجنوبية لبيروت.
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان مبان في ضاحية بيروت بالإخلاء
الاعلام اللبناني: الجيش يفكك جهاز تجسس صهيوني مموه بين الصخور في اطراف بلدة يارون
الفيتو الأمريكي يُسقط مشروع قرار أممي بشأن غزة
غزة.. استشهاد 4 صحفيين بقصف استهدف مستشفى المعمداني
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك