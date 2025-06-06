"إسرائيل" تقر بمقتل وإصابة 9 من جنودها جنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل 4 جنود في انهيار مبنى بحي بني سهيلة في خان يونس جنوب قطاع غزة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل اللواء (احتياط) تشين غروس، 33 عاما، جندي في وحدة "ماغلان" التابعة لفرقة الكوماندوز، والرقيب يوآف ريفر، 19 عاما، من وحدة واربورغ، جندي في وحدة "ياهلوم" التابعة لسلاح الهندسة القتالية؛ وجنديان آخران أُبلغت عائلاتهما، لكن لم يصرح بنشر أسمائهما بعد.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة 5 جنود آخرين في الهجوم.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الجنود القتلى من وحدتي ماغلان وياهلوم وأن التفجير وقع في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجنود دخلوا مبنى في بني سهيلا بناء على معلومات استخبارية، وأن التفجير وقع بعد دخول الجنود إلى المبنى بواسطة عبوات ناسفة، ما أدى لانهيار المبنى على الجنود.