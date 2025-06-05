الجيش الإسرائيلي ينذر سكان مبان في ضاحية بيروت بالإخلاء

وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنذاراً سكان عدة أحياء في ضاحية بيروت الجنوبية، دعاهم فيها لإخلاء أماكنهم والابتعاد عن مبان محددة.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي صورة جوية تظهر مبنى محدد باللون الأحمر في الضاحية.

وقال "إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في الاحياء التالية: الحدث، حارة حريك، برج البراجنة في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يُعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله".

وأضاف "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".