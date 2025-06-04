قيادي بحماس: مقترح ويتكوف يفتقر للوضوح ولا يضمن إنهاء العدوان

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، باسم نعيم، أن المقترح المعدل الذي قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مؤخرا، لا يتضمن ضمانات واضحة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل نهائي.

وفي تصريحات إعلامية أدلى بها مساء الثلاثاء، شدد نعيم على أن حماس أبلغت الوسطاء استعدادها لجولة مفاوضات جديدة، لكن ليس على قاعدة الورقة المعدلة التي طرحها ويتكوف، مشيرا إلى أن الأخيرة تختلف تماما عن النسخة التي تم التوافق عليها سابقا.

وأوضح القيادي في الحركة أن "الورقة الجديدة اشتملت على عبارات فضفاضة لا تؤمن نهاية صريحة للحرب، وهو ما ترفضه الحركة بشكل قاطع"، مضيفا "لن نقبل بأي اتفاق لا يضمن بشكل واضح وقف الإبادة والعدوان".

وأشار نعيم إلى أن العالم بأسره، بما في ذلك حلفاء "إسرائيل"، بات على قناعة بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو من يعرقل الوصول إلى اتفاق حقيقي، مؤكدا أن حماس وجميع الفصائل الفلسطينية لن تفوّت أي فرصة حقيقية تؤدي إلى وقف العدوان ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، شريطة وجود ضمانات واضحة ومكتوبة.

وتأتي تصريحات نعيم في وقت تشهد فيه جهود الوساطة الإقليمية والدولية تحركات متواصلة بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وتصاعد الأزمة الإنسانية في القطاع.