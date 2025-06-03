سقوط صاروخين جنوب الجولان وقصف يستهدف الأراضي السورية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، بسقوط صاروخين أطلقا من سوريا جنوب الجولان، فيما استهدف قصف إسرائيلي الأراضي السورية.

وقالت تلك الوسائل "سماع أصوات انفجارات عقب تفعيل صفارات الإنذار في موقعين بهضبة الجولان".

وأضافت "سقوط صاروخين أطلقا من سوريا في منطقة مفتوحة جنوب الجولان"، موضحة أن "الجيش الإسرائيلي يرد على مصادر إطلاق النيران من سوريا".

الى ذلك، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "تقديرات بإطلاق صاروخ واحد من سوريا باتجاه جنوب الجولان"، مضيفة "سماع أصوات انفجارات عقب تفعيل صفارات الإنذار في موقعين بهضبة الجولان".

بدورها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الجيش يقصف بالمدفعية الأراضي السورية ردا على إطلاق صاروخين على مرتفعات الجولان".

كما أفادت "الإخبارية السورية"، بـ"قصف مدفعي إسرائيلي لمنطقة سحم الجولان بريف درعا"، فيما نقلت وسائل إعلام دولية عن مصدر سوري قوله، "قصف مدفعي إسرائيلي لمنطقة سحم الجولان بريف درعا".