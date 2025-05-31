سوريا - لبنان - فلسطين

صحة غزة : ارتفاع عدد ضحايا العدوان الى 54,381 شهيدا و 124,054 مصابا


اعلنت وزارة الصحة في غزة عن أرتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني الى 54,381 شهيدا و 124,054 مصابا ، منذ السابع من اكتوبر/ تشرين الاول العام 2023م.

وذكرت في بيان انه :" وصل الى مستشفيات قطاع غزة جثامين 60 شهيدا( منهم شهيد واحد انتشال)، و 284 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية "، مشيرة الى ان العدد لا يشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول اليها .

واوضحت :" ان عدد الشهداء والمصابين منذ 18 مارس/ آذار 2025 بلغ (4,117 شهيدا ،و12,013 مصابا).

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