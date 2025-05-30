وثيقة ويتكوف".. الكشف عن مسودة "الاتفاق المحتمل" بين حماس والكيان الصهيوني

أظهرت وثيقة مسودة "اتفاق محتمل" بين حماس وإسرائيل للمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن أمريكا ومصر وقطر ستضمن استمرار وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما ولأي تمديد محتمل.

وتتضمن الوثيقة التي كشف عنها موقع "العربية"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيضمن التزام إسرائيل.

كما تنص على إطلاق حماس سراح 10 محتجزين أحياء وجثامين 18 في اليومين الأول والسابع، وإرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على وقف النار.

وبحسب الوثيقة، سيتم توثيق جميع أنشطة إسرائيل العسكرية عند بدء سريان الاتفاق.

وفي اليوم الأول من الهدنة ستبدأ مفاوضات بشأن ترتيبات وقف دائم للنار، فيما ستقدم حماس في اليوم العاشر معلومات كاملة عن كافة الأسرى المتبقين، وفق المصدر ذاته.

وحسب وثيقة ويتكوف، سيتم توزيع المساعدات بواسطة الأمم المتحدة والهلال الأحمر، أما تسليم الأسرى فسيتم دون مظاهر أو احتفالات علنية.

وسبق أن وعد ويتكوف بطرح إطار عمل جديد لحل الأزمة في قطاع غزة، وقد تم الكشف عن تفاصيل هذه المبادرة يوم الخميس.

"وثيقة ويتكوف"

1 - المدة

- وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما.

- يضمن الرئيس ترامب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها.

2 - إطلاق سراح الرهائن

- سيتم إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 جثة لإسرائيليين متوفين، من قائمة الـ 58.

- سيتم إطلاق سراحهم في الأسبوع الأول والسابع على مرحلتين، النصف الأول في اليوم الأول من الاتفاق (5 أحياء و9 متوفين)، والنصف الثاني في اليوم السابع (5 أحياء و9 متوفين).

3 - المساعدة الإنسانية

- سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار.

- يتم احترام أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المساعدات للسكان المدنيين طوال مدة الاتفاق.

- سيتم توزيع المساعدات عبر قنوات يتم التنسيق عليها مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

4 - الأنشطة العسكرية الإسرائيلية

- تتوقف جميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في غزة عند بدء سريان الاتفاق.

- خلال فترة وقف إطلاق النار سيكون هناك توقف للحركة الجوية (العسكرية والاستطلاعية) في قطاع غزة لمدة 12 ساعة يوميا، يتم تحديدها خلال أيام تنفيذ تبادل الرهائن والأسرى.

5 - إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي

أ - في اليوم الأول، بعد إطلاق سراح الرهائن سيتم إعادة الانتشار في شمال القطاع وممر نتساريم، وفقًا للمادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وبالاستناد إلى خرائط متفق عليها.

ب - في اليوم السابع، بعد إطلاق سراح الرهائن سيتم إعادة الانتشار في الجزء الجنوبي من القطاع، وفقًا للمادة 3.

ج - ستقوم الفرق التقنية بتوضيح حدود إعادة الانتشار النهائية خلال مفاوضات القرب.

6 - المفاوضات

في اليوم الأول، ستبدأ المفاوضات تحت رعاية الوسطاء الضامنين، بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم، وتشمل:

أ - نتائج وشروط تبادل جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين مقابل عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ب - القضايا المتعلقة بإعادة انتشار وانسحاب القوات الإسرائيلية والترتيبات الأمنية طويلة الأمد داخل قطاع غزة.

ج - الترتيبات المتعلقة بـ “اليوم التالي” في قطاع غزة والتي قد يطرحها أي من الجانبين.

د - الإعلان عن وقف إطلاق نار دائم.

7 - الدعم الرئاسي

الرئيس ترامب جاد بشأن التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، ويصر على أن المفاوضات في غزة بعد وقف إطلاق النار المؤقت، إذا لم تُختتم باتفاق بين الطرفين، ستؤدي إلى حل دائم للصراع.

8 - إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

سيتم إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين أحياء.

سيتم الإفراج عن 125 أسيرًا محكومًا بالمؤبد و1,111 معتقلًا من غزة بعد 7 أكتوبر 2023.

سيتم تسليم 180 جثة لشهداء من غزة.

التنفيذ يكون على مرحلتين، النصف الأول في اليوم الأول، والنصف الآخر في اليوم السابع.

9 - وضع الرهائن والأسرى

أ - في اليوم العاشر، تقدم حماس معلومات طبية كاملة عن الرهائن المتبقين (إثبات حياة، وتقرير الحالة الطبية).

ب - بالمقابل، تقدم إسرائيل معلومات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين المعتقلين منذ 7 أكتوبر، وعدد الشهداء المحتجزين في إسرائيل، وتلتزم حماس بضمان سلامة الرهائن خلال فترة وقف إطلاق النار.

10 - الإفراج عن الرهائن المتبقين

- عند التوصل لاتفاق على وقف إطلاق نار دائم خلال 60 يومًا، يتم الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين من قائمة الـ”58”.

- إذا لم يتم التوصل لاتفاق، يمكن تمديد وقف إطلاق النار المؤقت بشروط ومدة يتم الاتفاق عليها، طالما يتم التفاوض بحسن نية.

11 - الضامنون

- الضامنون (الولايات المتحدة، مصر، قطر) يضمنون استمرار وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، ويشاركون في المفاوضات بشأن الترتيبات الدائمة.

- السفير الأمريكي ستيف ويتكوف سيكون المبعوث الخاص ويشرف على المفاوضات.

12 - إعلان الرئيس ترامب

- سيعلن الرئيس ترامب شخصيًا عن اتفاق وقف إطلاق النار.

- تلتزم الولايات المتحدة والرئيس ترامب بضمان استمرار المفاوضات حتى التوصل لاتفاق نهائي./انتهى9