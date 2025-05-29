سوريا - لبنان - فلسطين

المجرم نتنياهو يوافق على خطة ويتكوف لإيقاف الحرب ضد غزة


وافق رئيس الوزراء الصهيوني الارهابي بنيامين نتنياهو قبل بمخطط المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الجديد بشأن وقف إطلاق النار في غزة، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن نتنياهو أعلن موافقته على مخطط ويتكوف الجديد.

وكانت مصادر مطلعة كشفت، الخميس الماضي، عن تفاصيل مقترح ويتكوف الجديد الذي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل.

ووفقا للاتفاق المقترح، الذي عرض على إسرائيل الليلة الماضية، تبدأ المرحلة الأولى بإعلان وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، على أن يتم خلالها الإفراج عن 9 أسرى أحياء و18 جثة على مرحلتين، خلال أسبوع واحد.

كما ستنسحب إسرائيل في اليوم الأول من الأراضي التي احتلتها مؤخرا شمال محور نتساريم، وفي اليوم السابع، ستنسحب من الأراضي التي احتلتها جنوب محور نتساريم، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.

في نهاية المفاوضات، ستعود إسرائيل إلى القتال إذا لم تكن هناك اتفاقيات. كما سيتم توزيع المساعدات الإنسانية بمشاركة الأمم المتحدة.

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