غزة.. 67 شهيدًا و179 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس (29 أيار 2025)، عن استشهاد 67 شخصًا وإصابة 179 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أن "مستشفيات قطاع غزة استقبلت 67 شهيدًا، و179 مصابًا خلال 24 ساعة الماضية"، مشيرةً إلى أن "هذه الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها".

وأضاف البيان، أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 54,249 شهيدًا و123,492 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023"، لافتًا إلى أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت 3,986 شهيدًا و11,451 إصابة".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.