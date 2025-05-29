سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة ينهار بالبكاء خلال كلمة امام مجلس الامن

سبقت دموع السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة كلماته، خلال الحديث عن مأساة قتل الأطفال الفلسطينيين في غزة اثناء كلمة القاها امام مجلس الامن.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن، إن أكثر من 1300 طفل قتلوا في غزة منذ أن أنهت إسرائيل وقف النار في آذار/مارس المنصرم"، قبل ان ينهار بالبكاء وضرب الطاولة امامه.

وأضاف منصور في كلمته: "مشاهد الأمهات وهن يحتضن أجسادهم الهامدة، يمررن أصابعهن بين شعرهم ويتحدثن إليهم، ويعتذرن إليهم، لا تطاق!"، مضيفا: "لدي أحفاد، أعرف ما يعنونه لعائلاتهم، ورؤية وضع الفلسطينيين هذا من دون أن تكون لدينا قلوب لفعل شيء يفوق قدرة أي كائن بشري طبيعي على التسامح معه".

وأضاف: "ألسنة اللهب والجوع يلتهمان الآن الأطفال الفلسطينيين، هذا سبب غضبنا كفلسطينيين في كل مكان، الـ14 مليوناً منا، في الأراضي المحتلة، في المهجر، في مخيمات اللاجئين، في الأماكن البعيدة، طول الطريق إلى كاليفورنيا وما بينها".