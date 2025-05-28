الصحة الفلسطينية: 28 شهيداً و179 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء (28 أيار 2025)، عن استشهاد 28 شخصاً، وإصابة 179 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أن "مستشفيات قطاع غزة استقبلت 28 شهيداً (منهم 5 شهداء تم انتشالهم)، و179 مصاباً، خلال 24 ساعة الماضية"، مبينةً أن "هذه الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها".

وأضافت الوزارة حسب البيان، أن "عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشار البيان، إلى أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 54,084 شهيداً و123,308 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023"، لافتاً إلى أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت (3,924 شهيداً، و11,267 إصابة)".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.