حماس والمبعوث الأمريكي يتفقان على إطار عام لوقف دائم لإطلاق النار

اعلنت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، اليوم الاربعاء، الاتفاق مع المبعوث الامريكي ويتكوف على إطار عام يحقق وقفا دائما لإطلاق النار.

وقالت الحركة في بيان، انه "نبذل جهودا كبيرة لوقف الحرب على غزة وكان آخرها التوصل إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكي ويتكوف على إطار عام يحقق وقفا دائما لإطلاق النار".

واضاف البيان ان "الاتفاق يحقق انسحابا كاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة". وتابع ان "الاتفاق يتضمن تدفق المساعدات وتولّي لجنة مهنية إدارة شؤون قطاع غزة فور الإعلان عن الاتفاق".