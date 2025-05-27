سوريا - لبنان - فلسطين

غزة .. 79 شهيدًا و163 مصابًا خلال 24 ساعة


أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء (27 أيّار 2025)، عن استشهاد 79 شخصًا وإصابة 163 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، ، أن "مستشفيات قطاع غزة استقبلت 79 شهيدًا، و163 مصابًا خلال 24 ساعة الماضية"، مشيرةً إلى أن "هذه الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها".

وأكدت الوزارة أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأضاف البيان، أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 54,056 شهيدًا و123,129 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023"، لافتًا إلى أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت 3,901 شهيدًا و110,88 إصابة".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

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