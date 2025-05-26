سوريا - لبنان - فلسطين

"لوفتهانزا" الألمانية تعلق رحلاتها الجوية لإسرائيل


أعلنت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، اليوم الاثنين، تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى منتصف الشهر المقبل، جراء استهداف الحوثيون لمطاراتها.

وذكرت المجموعة أن "شركاتها لن تسيّر طائرات إلى تل أبيب حتى يوم الأحد الموافق 15 حزيران المقبل، وذلك على خلفية تجدد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وما يثيره من مخاوف أمنية".

وبدأت "لوفتهانزا" تعليق رحلاتها مجددا إلى تل أبيب منذ مطلع مايو الجاري، عندما سقط صاروخ أطلق من اليمن بالقرب من مطار بن غوريون.

وينطبق قرار التعليق مجددا على مجموعة "لوفتهانزا" بأكملها، بما في ذلك الشركة الرئيسية "لوفتهانزا" و"سويس" و"بروسلز" و"أوستريا" و"يورووينجز"، و"إيتا" و"لوفتهانزا كارجو".

وأوضحت المجموعة أن الركاب المتضررين يمكنهم إلغاء تذاكر الطيران التي اشتروها مسبقا مجانا أو إعادة حجزها لرحلة لاحقة.

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"لوفتهانزا" الألمانية تعلق رحلاتها الجوية لإسرائيل
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