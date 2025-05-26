بقذائف "الياسين 105" القسام تدك قوات الإحتلال في بيت لاهيا و خان يونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف دبابتين تابعتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف "الياسين 105" في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران في إحدى الآليات.

وفي سياق متصل، نفذت كتائب القسام عملية مركبة استهدفت قوة من جيش الاحتلال كانت متحصنة داخل منزل شرقي خان يونس جنوب القطاع.

وأفاد البيان بأن المقاومين فجّروا المنزل بعدد من العبوات الناسفة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال، كما فجروا نفقا استغله جنود الاحتلال للوصول إلى الموقع، واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة، مع رصد هبوط طائرات مروحية للإخلاء.

وتأتي هذه العمليات ضمن سلسلة كمائن وهجمات نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع منذ بدء حرب الإبادة في 18 مارس 2025، أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الاحتلال.